حقيقة تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، تعرض الفنان عبدالرحمن أبوزهرة لوعكة صحية ونقله إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية.

وقال زكي لموقع صحيفة "الدستور" المصرية: "أقولها قاطعة، لا صحة، لا صحة، لا صحة لتعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لما يقال وهو بخير وحالته الصحية طبيعية"، معربا عن استغرابه من انتشار تلك الأخبار.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية ودوار انتقل على إثرها للمستشفى في حالة صحية سيئة.

وكانت فنانات قد أوقدت مؤخرا نار الجدل داخل الوسط الفني في مصر، بهجومهن على الممثل القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ثم تراجعهن وحذف منشوراتهن التي تحط من قدر قامة فنية عملاقة.

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