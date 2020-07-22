فنانة أسترالية ترسم في 100 يوم مئة نوع من الطيور

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الطيور قد أسرت بجوانحها الساحرة وريشها المبهرج الألوان الفنانة الأسترالية ديانا ماري التي أمضت 100 يوماً في إنجاز سلسلة من 100 لوحة مختلفة تصور أنواع الطيور وأصنافها على قطع من الخشب.

"لطالما كنت أنجذب للطيور وما تمثله" تقول ماري في حديثها لموقع إخباري معربةً عن عشقها لرسم العصافير لما يحمله عالمها من اختلاف وتنوع. وتضيف قائلةً: " لقد استمتعت بإعطاء الحياة للطيور على الخشب وأحببت هذا الاتصال ما بين الشجر والعصفور. "

وبما أن ديانا من أستراليا فقد أمضت الأيام ال 37 الأولى من إنجاز المشروع في التركيز على صور لأصناف من موطنها كحسون غولديان وكوكتايل والهدال إلا أنها وسعت مشروعها لأنواع أخرى من حول العالم بما في ذلك الأصناف المهددة بالانقراض.

تفاصيل رأس كل نوع من الطيور يتجلى بوضوح بريشة ديانا على الخشب حيث تظهّر الألوان القوية وجمال الريش والمنقار لكل نوع. وتقول في الإطار معلقةً: " الجزء الأكثر إمتاعاً لي خلال العملية تجسّد في إظهار شخصية كل طائر علماً أنه كان الجزء الأكثر صعوبةً". وبالفعل لا يمكن إلا بعد الانتهاء من رسم العين كما تؤكد ديانا من أن يبدو العصفور وكأنه بثت فيه الحياة من على قطعة خشب.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز