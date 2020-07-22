فتاة تتحول إلى كلب وتكسب 100 ألف دولار شهرياً

جينا فيلبس فتاة أمريكية عمرها 21 عاماً، كانت تعمل كأخصائية عيون قبل أن تقرر ترك عملها وتتحول إلى كلب.

هذا ليس مزاحاً بل هي حقيقة وفق موقع " ladbible"، حيث وجدت جينا أن الطريق إلى المال والشهرة يمر عبر حساب في OnlyFans، الذي تنشر فيه فيديوهاتها، مقابل اشتراك قدره 20$ شهرياً، ولديها ملايين المشاهدات!

ليس ذلك فحسب، بل إنها تجمع أموالاً طائلة الآن بعد أن أصبحت كلباً، وإحدى مشاهير منصة "تيك توك"، حيث بلغ عدد متابعيها 155 ألفاً وحققت ملايين المشاهدات.

وهي تكسب من وراء هذا العمل "غير المعقول" أكثر من 100 ألف دولار أمريكي في الشهر، بالإضافة إلى أن بعض المتابعين يطلبون منها تصوير مقاطع خاصة لهم مقابل 1200 دولار للمقطع الواحد.

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