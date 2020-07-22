إصابة الفنانة المصرية منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

أقلقت الفنانة المصرية منى عبد الغني الجمهوراليوم بعد أن كشفت في برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بأزمة مفاجئة أمس.

وكشفت منى عبد الغني عن إصابتها بأزمة صحية أثناء تقديمها لحلقة اليوم والتي تحدثت بها عن دور الإسعاف وأهميته، وقالت إنها تريد استغلال الفرصة لتوجيه الشكر لهم لإنقاذهم حياتها بعد نقلها للمستشفى على وجه السرعة.

وقالت وفقاً لمجلة "هي"، إنها أصيبت بهبوط مفاجيء في الدورة الدموية بعد انتهائها من تصوير حلقتها الأخيرة في برنامجها، ولم يعرف أحد بهذه الأزمة، ولكن ابنها أنقذها بطلب الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وطمأنت منى عبد الغني الجمهور على حالتها الصحية بعد انتهاء الحلقة، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام علقت عليه: "رسالة شكر وتحذير بعد تعرضى لهبوط حاد.. ربنا يشفى كل مريض"، وحكت به تفاصيل حالتها وقالت إنها تعرضت لإغماء شديد وان ابنها انقذها بطلب الإسعاف، ونصحت الجمهور بضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ لمثل هذه الظروف.

يذكر أن الفنانة منى عبد الغني تقدم برنامج يومي على قناة cbc بعنوان "الستات ميعرفوش يكدبوا"، وتشارك في تقديمه مفيدة شيحة وسهير جودة، وتشارك منى عبد الغني في عدة أعمال درامية في المواسم الأخيرة ومن أبرزها مشاركتها في مسلسل "زلزال" العام الماضي مع محمد رمضان ومسلسل "فوق السحاب" مع هاني سلامة وغيرها.

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