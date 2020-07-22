عامر المري: تنظيم «العين السينمائي» الـ 3 افتراضياً ليس مستبعداً

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أشار المخرج والكاتب السينمائي عامر سالمين المري، مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي، إلى عدد من الفعاليات والورش التي تسبق انطلاقة الدورة الـ 3 من المهرجان، في 23 يناير من العام المقبل. وقال في حديثه لـ«البيان»: نعمل على الدورة الجديدة منذ أكثر من شهرين ونصف، وانتهينا من وضع الخطط والبرامج، ومنها ما هو جديد وسنعلن عنه لاحقاً. وأوضح: يجب علينا أن نستمر ونحرك الثقافة، ونحارب «كورونا» عبر استمرار عطائنا الإبداعي ولا نستسلم ولا نتوقف عندها.

ورش

وعن نشاطات المهرجان الصيفية التي ستقام قبل انطلاقة مهرجان العين السينمائي قال المري: سنبدأ بإقامة الورش السينمائية وستقام أولاها في الـ25 من الشهر الجاري، وستكون افتراضية تستعرض كيفية كتابة سيناريو الأفلام القصيرة. وأضاف: سنقيم أيضاً ورشاً فنية أخرى، لكتابة الأفلام الطويلة ومواضيع تتناول تطوير أداء الممثلين.

وأوضح المري: لدينا ندوة بتاريخ 26 الجاري عن مدى تأثير جائحة «كورونا» في المهرجانات السينمائية، بمشاركة مديري مهرجانات خليجية وعربية وأجنبية على أن نناقش المشكلات والحلول. وأضاف: خلال الشهر المقبل سنطرح موضوع تأثير جائحة «كورونا» في شباك التذاكر والسينمات وتوقف نشاط السينما، بمشاركة منتجين وموزعين وأصحاب دور السينما. وتابع: على أن نطرح الحلول المقترحة بكيفية إعادة الثقة للجمهور، وكيف يمكن التقليل من الخسائر والتعويض وفي مثل هذه الجوانب يوجد تدخل حكومي.

تسجيل

قال عامر سالمين المري: أعلنا عن مهرجان العين السينمائي في دورته الثالثة في يناير من العام المقبل، وبهذا نكون قد تجاوزنا فترة طويلة من التعايش مع الوضع الذي فرضته الجائحة. وأضاف: الوضع بالنسبة لنا مختلف، على عكس المهرجانات التي لم تساعدها الظروف فتأجلت. وذكر: أعلنت لصناع السينما عن فتح باب التسجيل والمشاركة في المهرجان لغاية شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح المري: سنستمر في العمل على المهرجان وفي أواخر عام 2020 سوف تتضح الرؤية بالنسبة للتغير الحاصل بالتعامل مع «كورونا». وأضاف: لدينا خطة بديلة إن كان هناك تشديد في الإجراءات على أن يكون المهرجان افتراضياً. كما أشار إلى أن المهرجان سيشمل محاضرات وندوات مع الضيوف سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

اصنع فيلمك

وعن المسابقة التي طرحها المهرجان بعنوان (اصنع فيلمك في زمن «كورونا») قال المري: فكرة هذه المسابقة راودتني في أول مرحلة بالأزمة وأردت أن أطبقها وأمنح الفرصة للناس الذين يريدون أن يصنعوا فيلماً واقعياً عن حدث «كورونا» من المواطنين والمقيمين. وفسر: حددنا شروطاً وخصصنا جوائز مادية كما قررنا أن تدخل هذه الأفلام في المهرجان وبالفعل استقبلنا عدداً من الأفلام بعد الإعلان عن المسابقة.

وذكر المري: أعلنا عن استقبال أفلام المسابقات لأنه من الممكن في هذه الفترة التصوير مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وشدد في ختام حديثه أن طبيعة مهرجان العين متحرك ومتنقل، وقال: لقد عرضنا خلال مارس الماضي أفلام المهرجان في أبوظبي، ولدينا خطة بنقل العروض إلى دبي بالاتفاق مع إحدى دور السينما على أن نعرض في ما بعد هذه الأفلام في خورفكان والفجيرة.

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