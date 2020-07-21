قرار صادم من رمضان.. وراءه ورثة أحمد زكي

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الفنان المصري محمد رمضان، تأجيل عرض مسلسل "الأسطورة" عن السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي،حيث وصف القرار بالصادم.

وأكدت إذاعة "نجوم إف إم" المصرية اليوم الثلاثاء أن رمضان أجل المسلسل بسبب مشاكل مع ورثة أحمد زكي، بينما قرر دخول سباق رمضان القادم بمسلسل جديد بعنوان "موسى". بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال رمضان: "أجلت مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم "موسى" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج تامر مرسي".

وأثار إعلان رمضان تقديمه لشخصية أحمد زكي جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، فيما أبدت الجماهير المصرية وبعض الفنانين اعتراضهم على المسلسل الذي كان مقرراً أن يخوض به رمضان سباق رمضان الدرامي القادم.

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