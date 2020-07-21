دار كريستيز تتجاوز كل التوقعات في المزاد الخيري الذي نظمته في باريس لدعم الفنانين الشباب العرب

المصدر: باريس - البيان

حقق المزاد الخيري الذي نظمه قسم الفن الانطباعي والحديث في دار كريستيز، مؤخراً في باريس، نجاحاً باهراً، حيث شمل 44 عملاً لفنانين من الشرق الأوسط واليابان وفرنسا، تبرع بها جامعا الأعمال الفنية كلود وفرانس ليمان من مجموعتهما الخاصة. وسيتم توظيف ريع هذا المزاد الخيري لمساندة الفنانين الشباب في منطقة الشرق الأوسط ممن تأثروا بجائحة «كورونا» الحالية.

وبيعت لوحة «العذراء مع الطفل» للفنانة ناجية ميحادجي بـ 37،500 يورو، وهو أعلى سعر تحققه أعمال الفنانة في أي مزاد حتى اليوم. كما نجح المزاد في تسجيل رقمين قياسيين جديدين، حيث بيع عمل الفنان ناصر الأسودي بعنوان «سلام» والذي وجه من خلاله تحية لكاتدرائية نوتردام بسعر بلغ 27،500 يورو، كما بيعت لوحة الفنان الفرنسي-الفلسطيني هاني زعرب «مريمُنا» بما يقارب ثلاثة أضعاف سعرها التقديري قبل المزاد، محصّلةً 43،750 يورو.

وقد شهد المزاد إقبالاً كبيراً من جامعي الأعمال الفنية حول العالم لشراء الأعمال المعروضة والمساهمة في دعم صندوق كلود وفرانس ليمان التابع لمعهد العالم العربي في باريس. وحققت لوحة الفنان اللبناني حسين ماضي «طيور حمراء على سماء زرقاء» أعلى سعر في المزاد، حيث بيعت بـ 56،250 يورو، متجاوزة بذلك سعرها التقديري السابق البالغ 25,000-35,000 يورو.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت فاليري ديدييه، خبيرة الفن المعاصر والانطباعي لدى دار كريستيز: «نحن فخورون بالنجاح الهام الذي حققه هذا المزاد على الرغم من الأجواء السائدة حالياً، والتي تتسم بالصعوبة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. فقد تمكنا من خلال تقديم هذه الأعمال الفنية أن نساهم في دعم مبادرة كلود وفرانس ليمان لمساندة الفنانين الشباب العرب ممن تأثروا بجائحة كورونا الحالية.

كما نود أن نعرب عن امتناننا لجاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربي، على رعايته ودعمه لهذه المبادرة الخيرية، مما أدى إلى مشاركة مشترين دوليين جدد في المزاد وجعله أكثر تنافسية، وهذه علامة مبشرة لسوق الفن في الشرق الأوسط بشكل عام».

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