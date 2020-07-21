قرود تسحق أما وأولادها الأربعة

المصدر: البيان الإلكتروني

سحقت مجموعة من القرود أماً وأربعة من أطفالها حين قامت بهز جدار أحد المنازل بعنف مما أدى لسقوطه على الاسرة في فناء منزلهم بإحدى القرى الهندية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فان الأسرة كانت تنام في الخارج لأن مروحة السقف الداخلية الخاصة بهم لم تكن تعمل وسط أجواء شديدة الحرارة بمقاطعة شاهجاهانبور الواقعة بولاية أتر براديش الهندية، وفقا للشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة أن طفلين نجيا في الحادث الذي وصفته السلطات بـ "المأساوي"، كما قرر رئيس وزراء الولاية تعويض الأسرة بـ5300 دولار أمريكي.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة الحوادث الغريبة التي يتورط فيها قرود بالهند التي يعتقد أنها موطن لنحو 50 مليون قرد.



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