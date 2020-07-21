مصابة بكورونا تنجب طفلة ثم تفارق الحياة دون أن تراها

توفيت أورورا إسبارزا، من ولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي تمكن منها فيروس كورونا وحرمها من رؤية ابنتها، ولم يكن الأمر سهلا على الأطباء لإجراء ولادة تحت جهاز الأكسجين.

بدأت أعراض الإصابة تظهر على إسبارزا (35 عاما)، بالسعال المتواصل وصعوبة في التنفس منذ يونيو، وهي حامل بطفلة، لكن حالتها تدهورت، ما اضطر الأطباء لإدخالها إلى مستشفى نورث ميموريال في الولاية، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وكان زوج إسبارزا يعتقد أن رحلة الأم للمستشفى ستكون قصيرة، فقد كانت تتمتع بصحة جيدة، وحملها كان طبيعيا وهي أم لطفلين.

لكن الأطباء كانوا قلقين بشأن طفلتها التي لم تكن تحصل على الأكسجين الكافي بسبب إصابة إسبارزا بالفيروس، وقرروا بعد أربعة أيام إجراء عملية قيصرية طارئة بالرغم من أنها كانت في الأسبوع الثلاثين من الحمل.

وأثناء وضع إسبارزا على جهاز التنفس الصناعي تمت عملية الولادة القيصرية الطارئة لإنقاذ الجنين.

وبالفعل ولدت الطفلة بصحة جيدة وتمكنت من التنفس لوحدها، كما يقول والدها دوران والذي سمى طفلته "أندريا".

لكن حالة إسبارزا استمرت في التدهور، لتفارق الحياة الأحد الماضي، من دون أن ترى مولودتها الجديدة، تاركة خلفها ابنة أخرى تبلغ من العمر سبع سنوات وطفلا آخر يبلغ من العمر عاما واحدا.

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