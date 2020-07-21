"الرجل المطوي" يستقيم بعد 4 عمليات جراحية

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر لي هوا من منطقة ريفية بمقاطعة هونان بجنوب الصين، أول "رجل مطوي" صيني مصاب بالتهاب الفقار اللاصق، الذي يسمى بـ "السرطان غير المميت"، ويبلغ عدد المرضى المصابين به 500 ألف شخص في العالم. كما أن مرضه يعد الأكثر تعقيدا وشدة من نوعه في تاريخ العلوم الطبية.

شهد جسد لي هوا تغيرات بشكل تدريجي من الـ 18 إلى الـ 48 من عمره. وظل يمكث في المنزل لمدة 28 عاما تحت رعاية والدته. وتعرف من أصدقائه المرضى عن طريق الصدفة على البرويسور تاو هوي رن في مستشفى جامعة شنتشن، الماهر في علاج مرضه، فذهب إلى شنتشن لزيارة الطبيب، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وصف البروفيسور تاو، الذي كان قد قام بإجراء ما يقرب من عشرة آلاف جراحة للمرضى المصابين بالتهاب الفقار اللاصق خلال 30 عاما، بأن صعوبة إنقاذ المريض لي هوا تعادل صعوبة تسلق جبل تشوماولانغما.

وقال إن حياة لي هوا سوف تهدد بالخطر بسبب ضعف وظائف القلب والرئة لفترة طويلة، إذا لم يخضع للعملية الجراحية، وقد يؤدي فشل العملية الجراحية إلى الشلل النصفي أو حتى الموت أيضا. وقرر لي هوا ووالدته تجربة الجراحة من أجل العثور على أمل الحياة.

بعد المناقشة المتكررة لمدة أسبوعين، قام البروفيسور تاو وفريقه البحثي بوضع خطة جراحية، بدأت بإجراء أربع جراحات خلال نصف السنة من يونيو إلى ديسمبر العام 2019، حيث تم كسر فخذين وعنق وعمود فقري، وتم استبدال الوركين، أخيرا يمكن للمريض الوقوف بشكل مستقيم لرؤية السماء مرة أخرى.

سيخرج لي هوا من المستشفى بعد شهرين تقريبا. وقال البروفيسور تاو إنه يمكنه استئناف الحياة والعمل العاديين بعد فترة من تمارين إعادة التأهيل.

يريد لي هوا العمل في أسرع وقت ممكن لاكتساب المال، حيث قال:" أريد أن أقوم بتمويل المزيد من الأشخاص مثلي".

يُذكر أن مؤسسة خيرية هي من تكفلت بمعظم تكاليف الجراحة.

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