العثور على مفقود بالسعودية مُتوفى ساجداً في صحراء

المصدر: البيان الالكتروني

عثر فريق جمعية "غوث" للبحث والإنقاذ في السعودية على مفقود وادي الدواسر، ضويحي حمود العجالين، متوفى في منطقة صحراوية.

وكانت جمعية غوث قد تلقت بلاغاً عن تغيب أربعيني يستقل مركبة بكب غمارتين، منذ الخميس الماضي وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق "غوث" للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية

وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر على المفقود ساجداً وقد فارق الحياة بالقرب من مركبته.وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.



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