زوجة الفنان المصري المنتصر بالله تفصح عن حالته الصحية

كشفت زوجة الفنان المصري المنتصر بالله آخر تطورات حالته الصحية.

وقالت عزيزة كساب إن حالته الصحية مستقرة وتحسنت عما قبل، لافتةً إلى أنه اضطر إلى إيقاف جلسات العلاج الطبيعي منذ فترة بسبب تفشي فيروس كورونا، ولذلك فهو يقضي أغلب الوقت نائماً، وفقاً لما نشره موقع "اليوم السابع".

وأشارت إلى أن حالته النفسية قد تأثرت بالسلب، موضحةً أنه حياته السابقة كانت حافلة بالحركة والنشاط.

وذكرت أنه يتابع البرامج التلفزيونية، لكنها حرصت على عدم إخباره بوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي منعاً لتأثر حالته الصحية، مؤكدةً أنه لا يعلم حتى الآن بوفاة فاروق الفيشاوي وجورج سيدهم.

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