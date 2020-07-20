أزمة صحية مفاجئة تدخل شكران مرتجى المستشفى

المصدر: وكالات

خضعت الفنانة السورية، شكران مرتجى، الأحد، لعملية جراحية، استأصلت خلالها المرارة بعد نقلها بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، وتخضع حاليا للرعاية الطبية.

وأكدت مترتجى عبر رسالة حسابها في انستغرام من المستشفى، أنها أزمة صحية عابرة وأنها باتت تشعر بتحسن ملحوظ، فيما توجهت النجمة بالشكر والامتنان لكل من بادر بالسؤال عن صحتها والاطمئنان عليها، سواء بالاتصال أو القدوم، مجددة الوعد بلقاء جمهورها قريباً.

يذكر أن مرتجى تنتظر بدء عرض مسلسلها المرتقب " شارع شيكاغو" الذي تتقاسم فيه البطولة مع سلاف فواخرجي ودريد لحام.

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