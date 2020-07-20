«ولاد رزق» مسلسلاً تلفزيونياً قريباً

المصدر: القاهرة - جنا حماد

كشف المؤلف صلاح الجهيني مؤلف فيلم «ولاد رزق» بجزأيه الأول والثاني، عن تحويل العمل السينمائي إلى مسلسل، يعرض خلال عام 2021 بإحدى المنصات الإلكترونية العالمية، على حد قوله.

وأكد الجهيني أنه يعمل على هذا المسلسل منذ أكثر من عام، واعداً الجمهور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» برؤية عمل فني قوي خلال الفترة المقبلة.

وكان فيلم «ولاد رزق» بجزأيه الأول والثاني قد حقق نجاحاً كبيراً في السينما، حيث حقق الجزء الأول من الفيلم، وقت عرضه في 2015 إيرادات بلغت نحو 26 مليون جنيه في موسمي عيد الفطر والأضحى، متصدراً شباك التذاكر وقتها، فيما واصل الجزء الثاني تحقيق إيرادات كبيرة أيضاً وما زال موجوداً في دور العرض السينمائية إلى الآن.

وشارك في بطولة جزأي الفيلم كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأخرجهما طارق العريان.

وتدور الأحداث حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم، ولكن بشرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، لكن حدثاً واحداً يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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