«بلس 95» تطلق قناتها على «يوتيوب»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت إذاعة «بَلْس 95»، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن إطلاق قناتها عبر اليوتيوب بهدف تعزيز حضورها في الفضاء الإذاعي والتزاماً منها بتقديم محتوى سمعي وبصري متميز، حيث ستعرض في بث مباشر مجموعةً من أبرز برامجها.

وستبث الإذاعة المحتوى البصري الرقمي لخمسة من أشهر برامجها الإذاعية على قناتها على يوتيوب وهي «ذا مورنينغ مجلس»، وهو برنامج متنوع يقدم أهم الأخبار المحلية والدولية وأحدث تطورات عالم الأعمال؛ وبرنامج «آفترنون كرك» الحواري الذي يركز على تطوير الشباب، ويتناول الأخبار الترفيهية والثقافية وغيرها؛ إلى جانب برنامج «فيوتشر توك» المتخصص بأخبار التكنولوجيا؛ وبرنامج «يلا هوم»، الذي يهدف لإبراز مواهب الشباب، فيما يقدم برنامج «هاف تايم» أخباراً رياضية على مدى ساعة من الزمن.

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