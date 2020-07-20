سهام «كورونا» تواصل تهديد نجوم بوليود

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يواصل فيروس كورونا تهديد نجوم بوليوود، حيث راح يسدد سهامه لخيرتهم، بعد أن تمكن من التسلل إلى عقر دارها متجاهلاً كافة اليافطات والكليبات التي صنعها نجومها لحث الجميع على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات اتقاءً لـ«شر الإصابة»، إذ شرع الفيروس يضم إلى قائمة ضحاياه، عدداً من أبرز هؤلاء النجوم، بوتيرة مضاعفة، مجبراً بعضهم على التزام الحجر الصحي، فيما أدخل آخرين إلى غرف العناية الطبية.

وتلك الإصابات كانت كفيلة بأن تثير قلق «معجبي نجوم بوليوود»، لاسيما وأن الممثل أميتاب باتشان، أحد أبرز أساطير السينما الهندية، قد اعتلى قائمة المصابين بالمرض، بعد إعلانه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابته، ما دعا المئات من معجبيه للاحتشاد أمام بيته، للصلاة والدعاء له.

صورة عائلية

«نرى حبكم.. نسمع صلواتكم، ونحن نطوي أيدينا امتناناً وشكراً»، على جناحي هذه التغريدة أطل الممثل أميتاب باتشان، أمس، على معجبيه ومتابعي حساباته على «التواصل الاجتماعي»، ليطمئنهم على صحته، بعد مرور أيام على إعلانه عن إصابته بالفيروس.

باتشان كان قد نشر أيضاً على «أنستغرام» صورة عائلية مرفقة برسالة موجهة إلى ابنه أبهيشيك، قال فيها: «في الأوقات السعيدة، وفي أوقات المرض، أنت قريب وعزيز علينا، لذا نتمنى لك الخير»، مضيفاً: «معجبونا منحونا حباً لا نهاية له، ورعاية عاطفية وصلاة، في هذه الظروف بروتوكول المستشفى مقيدة، لذا فإن الاستجابات الفردية غير ممكنة.. لكننا نرى ونقرأ ونسمع جميعاً منكم.. شكراً جزيلاً لكم».

إصابة باتشان بفيروس كورونا، أثارت خوف معجبيه الذين رفعوا أيديهم إلى السماء داعين الله أن يجنبه وابنه أبهيشيك، المصاب بالمرض، «كل مكروه»، في وقت انضمت إلى قائمة المصابين، زوجة أبهيشيك، الممثلة إيشواريا راي، الملقبة بـ«حسناء بوليوود» وابنتها، البالغة 8 سنوات، حيث أدخلتا أخيراً إلى المستشفى بعد أن أبلغتا عن «صعوبة في التنفس»، وأنهن بحاجة إلى رعاية طبية.

تصوير متواصل

بطل مسلسل «لكنه لي» الممثل بارث سامثان، لم يكن بمنأى عن الإصابة، وكشف عن ذلك عبر «أنستغرام»، حيث كتب: «لقد أجريت مسحة كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية، وعلى كل من خالطني الفترة الماضية أن يجري مسحة للاطمئنان على نفسه»، إصابة سامثان، جاءت في وقت كان يستعد فيه لمواصلة تصوير حلقات مسلسله المعروف عربياً باسم «لكنه لي» مع زميلته شرادها آريا، التي أكدت أمس، إغلاق موقع تصوير العمل، بعد اكتشاف إصابة سامثان.

الأمر كذلك انسحب على الفنانة ريخا، التي بادرت السلطات الهندية لإغلاق منزلها، وإخضاعه للحجر الصحي، بعد إصابة حارس الأمن وأحد العاملين فيه، كما قامت السلطات أيضاً بإغلاق بيت المخرجة والسيناريست زويا أختر، الملاصق لبيت ريخا، لذات السبب.

أما الممثل عامر خان، فبادر للإعلان عن إصابة عدد من العاملين في بيته، مؤكداً في الوقت نفسه أن نتيجته جاءت «سلبية»، في حين بادرت شقيقة الممثل رانبير كابور إلى نفي شائعة إصابته بالفيروس، والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

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