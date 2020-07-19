مصر .. القبض على قاتل والدته وزوجته وبناته حرقاً قبل الهرب

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة بشعة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البداري بمصر وبالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج وتحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط من ضبط المتهم بإشعال النيران في شقته السكنية مما نتج عنه وفاة 5 أشخاص من بينهم والدته وزوجته و3 من أبنائه ، وذلك قبل استقلاله القطار من محطة قطار مركز أبوتيج محاولا الهرب.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطار من العميد عماد نواوه مأمور مركز شرطة البدارى، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري بنشوب حريق بمنزل بمنطقة الشيخ أحمد ووقوع وفيات ومصابين بحسب موقع فيتو .

وبانتقال قوات الدفاع المدنى والإطفاء وضباط مباحث المركز ورئيس مركز ومدينة البداري إلى موقع الحادث، تبين صحة البلاغ وتبين من الفحص احتراق الطابق الأول للمنزل بالكامل .

وأسفر عن الحريق مصرع كل من والدة صاحب الشقة و زوجته و بناته " دينا 10 سنوات " و " بسنت 6 سنوات وروان 3 سنوات بنات صاحب الشقة وإصابة نجلته وردة 17 سنة ، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي ونقل المصابة للعلاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط برئاسة اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط والمقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البدارى وتمكن ضباط المباحث من القبض عليه بعد نشر فرق بحث على مداخل ومخارج المركز حتى تم القبض عليه بمحطة قطار ابوتيج.

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