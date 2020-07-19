ملف مصوِّر.. قوة القصة البصرية

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae

من أهم الأعمال الفوتوغرافية التي ينتظر جمهور الجائزة التعرّف عليها، الملفات الفائزة بمحور «ملف مصوِّر»، وبالفعل في موسم «الماء» حَصَدَت هذه الأعمال تفاعلاً دولياً كبيراً.

المركز الأول في هذا المحور كان من نصيب المصور المكسيكي كريستيان فيزل ماك غريغور بملفه «مملكة الجَمَالِ والخَطَر» الذي يعرض فيه مجموعة من المخلوقات المائية البديعة، وعنها يقول: غالبية البشر يجدون هذه المخلوقات أطناناً من الطعام فقط! لكن لديها أصوات يمكننا سماعها، وحقوق يجب أن نحافظ عليها أمام أخطار البلاستيك والإشعاعات وتغيُّر المناخ وغيرها.

في المركز الثاني، جاء المصور الصينيّ جوفان كوِي بملفه (أخشاب التنقّل على نهر «يالو») النهر الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين ويشتهر في التنقِّلِ بالطوَّافات الخشبية. في كل عامٍ بين الربيع والخريف، يقطعُ الكوريون الشماليون الأشجار في جبال «تشانجباي» ويطلقونها كطوَّافاتٍ على طول النهر. تنتقل الطوَّافة إلى أسفل النهر لتصل إلى «تشونغجيانغ جون» في كوريا الشمالية.

المركز الثالث استحقه المصور الإندونيسيّ عطاء الله بملفه «الزعانفُ المفترسة» المصوَّر في أحد موانئ الصيد في إندونيسيا، حيث يُلقي الضوء على أن جهود تنظيم الصيد في إندونيسيا ليست فاعلةً بما يكفي، حيث يُمثَّلُ انعدامُ الوعي بدور أسماك القرش تهديداً كبيراً للحياة البحرية. في المركز الرابع جاء المصور العراقيّ كرّار حسين بملفه «غضب الرافدين» عارضاً جانباً من الاحتجاجات السلميّة لأبناء العراق وتعرّضهم للعنف.

المركز الخامس كان من نصيب المصور الإيطاليّ فاوستو بودافيني بملفه «طقوسٌ إثيوبية»، وهو ملفٌ بصريّ أنثروبولوجيّ عن المسيحية السوداء في شمال إثيوبيا، والتي تعمل على استعادة هوية الدولة من التغييرات التي طالتها بسبب استثمارات كلٍ من الأوروبيين والصينيين.

فلاش

الملف المصوَّر هو لغةٌ بصريةٌ ذاتُ بلاغةٍ مُضاعَفة!

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