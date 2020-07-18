الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يكشف لأول مرة إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان السعودي خالد عبدالرحمن أن دخوله المستشفى كان بسبب ارتفاع اليوريك بالدم، كما أن تحليله لفيروس كورونا أثبت إصابته، ما دفعه للبقاء في المستشفى لنحو 10 أيام. وقال عبدالرحمن عبر منصة شاهد vip (الجمعة): «أنا الآن بصحة جيدة، ووالدتي في تحسن مستمر، وأجريت لها مسحة لكورونا ستظهر نتيجتها (السبت)»، مؤكداً أن عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله أقرب الأصدقاء إلى قلبه.

وتطرق خالد في اللقاء الذي أجراه مع الإعلامي علي العلياني، ضمن حفلات صيف 2020 «مكملين معاكم» إلى بداياته الفنية، والمحطات التي مر بها، إلى أن وصل إلى شريحة كبيرة من محبي الفن الطربي الرصين بحسب صحيفة عكاظ.

واستدرك قائلاً: «تركت مخاواة الليل، منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك لتنتظم ساعات نومي، وأُصبح قادراً على مواجهة النهار بنشاط وراحة وتفاؤل وحيوية».

فيما ذكر أن عمله الأخير «تنتخي بي»، من ألحان ناصر الصالح، كان جاهزاً منذ مدة طويلة، ولكن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، كاتب الكلمات، كان يرغب في تأجيل الأغنية لتظهر في هذا التوقيت. أما عن سر جماهيريته، فأجاب: «إحساسي الواضح والصريح والصادق والعطاء البسيط هو الذي أوصلني للجمهور الذي صنع مني نجماً، كما أني متابع للقديم والجديد، وأهتم كثيراً بما أقدمه للجمهور». واختتم خالد قائلاً: «مشغول حالياً في إعداد ألبومي الجديد من كلماتي وألحاني، ويتضمن 4 أغان.. آمل أن تنال رضا الجمهور السعودي».

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