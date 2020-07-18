للمرة الأولى.. زوج نانسي عجرم يعلق على الـ18 رصاصة في جسد مقتحم منزله

المصدر: البيان الإلكتروني

علق الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للمرة الأولى على إطلاقه 18 رصاصة في جسد الشاب السوري محمد الموسى، الذي اقتحم فيلته في يناير الماضي.

وقال الهاشم في الفيلم الوثائقي الجديد «الرواية الكاملة» الذي عرض عبر منصة «شاهد نت» التابعة لمجموعة قنوات mbc: «إنه لم ير القتيل الموسى لأنه كان يدير ظهره له حيث كان يتجه نحو غرفة النوم».

وأضاف فادي الهاشم في مقطع فيديو حمله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: «لقد كان يصوب مسدسا باتجاهي مباشرة، مما اضطرني لحماية نفسي وحماية عائلتي بأي طريقة كانت».

وأفاد زوج الفنانة اللبنانية بأنه في بداية الحادثة أطلق النار على يد المجني عليه، حيث قام بالاختفاء ودخل إلى الغرفة التي كانت معتمة ولم يعد يراه بسبب الظلام، وفقاً لموقع "عكاظ".

وصرح بأنه استمر بإطلاق النار باتجاه الغرفة المظلمة، دون أن يعلم أن الرصاصات كانت تصيبه؛ لأن الغرفة مظلمة.

وأشار طبيب الأسنان الشهير في لبنان، إلى أنه ليس بطلا، وإنما قام بعمل ما يجب أن يقوم به.

وأوضح الهاشم في الفيلم الوثائقي أن الطبيب الشرعي هو من طلب تجريد الراحل من ملابسه وصوّره من أجل الملف، كما تم حجز كل الهواتف للعاملين في الفيلا، وبالتالي ليسوا من سرّبوا الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الهاشم بالقول: «إن الإنسان وقت الموت يكون حاله إما ظالما أو مظلوما»، مشيرا إلى أنه وفي حالة الشخص الذي دخل بيته يعتبر شخصا ظالما.

وكشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سر الإصابة التي لحقت في قدمها عقب انتهاء الحادثة، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة حرق من شظية رصاصة.

وأشارت في «الرواية الكاملة» إلى أنه عند توقف إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلهما، سارعت لتفقد زوجها وبناتها، ودخلت في حالة انهيار عصبي.

وأضافت: «شعرت أن ساقي تؤلمني ولم ألتفت إليها، ثم أخبرتني والدتي أنها ترى دماء على ساقي وتبيّن أن هناك حرقا من شظية».

ويضم «الرواية الكاملة»، العديد من المفاجآت والاعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، التي وقعت قبل أشهر.

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