بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. الأميرة البريطانية بياتريس تتزوج في حفل سري

المصدر: البيان الإلكتروني

تزوجت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، من قطب العقارات الإيطالي إدواردو مابيلي موزي، في حفل سري في قلعة وندسور، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكان من المقرر أن يعقد الزوجان قرانهما في تشابل رويال بقصر سانت جيمس في 29 مايو (أيار) الماضي، ولكن تم تأجيل الحفل بسبب تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الصحية التي أعقبت ذلك.

ولم يتم تحديد موعد جديد من قبل القصر في ذلك الوقت.

ويُعتقد أن الزوجين تبادلا النذور اليوم في الكنيسة الملكية في منزل الأمير أندرو وسارة فيرغسون في وندسور غريت بارك.

وحضر الزفاف الملكة وزوجها دوق إدنبره، الأمير فيليب، اللذان كانا يقيمان في قلعة وندسور خلال إغلاق كورونا.

ويعتقد أن والدي العروس، الأمير أندرو وسارة دوقة يورك، تمت دعوتهما إلى حفل الزفاف الصغير. ومن غير المعروف ما إذا كانت شقيقتها الصغرى الأميرة أوجيني، البالغة من العمر 30 سنة، وصهرها جاك بروكسبانك من بين الحاضرين.

ويمكن إقامة حفلات الزفاف لما يصل إلى 30 شخصًا وفقًا للإرشادات الحكومية الحالية.

وتبلغ الأميرة بياتريس 31 عامًا، وإيدواردو 37 عامًا، وهما صديقان منذُ فترة طويلة، لكنهما بدآ بالمواعدة في أكتوبر عام 2018 وأعلنا خطوبتهما رسمياً في سبتمبر من العام الماضي.

ولدى إيدواردو ابن من شريكته السابقة دارا هوانغ يدعى كريستوفر، ولقبه «ولفي»، وفقاً لموقع "الشرق الأوسط".

وكان من المقرر أن يعقد العروسان قرانهما أمام 150 ضيفًا في تشابل رويال في قصر سانت جيمس في لندن في 29 مايو الماضي، وأن يحتفلا بزفافهما في حدث فخم بحديقة قصر باكنغهام.

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