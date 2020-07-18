شعراء يتغنون بحلم زايد الذي يتحقق بـ«مسبار الأمل»

المصدر: دبي - خلود حوكل

تفاعل المجتمع بأطيافه مع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، الذي ينطلق بعد غدٍ الاثنين، حيث تسجل الإمارات بهذا الاكتشاف إنجازاً عالمياً إلى جانب الإنجازات التي سيخلدها التاريخ باسم الإمارات، وشارك الشعراء بأبيات سطرت بكل فخر هذا الإنجاز، فهو حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وها هو يتحقق الآن بعد جهد وعمل وإصرار.

دولتي تضرب لهالعالم مثل

وتثبت انها دولة اللامستحيل

كل يوم إنجاز وجهود وعمل

ما توانت عن حلٍمْها ولا تميل

وبْفضانا شوف مسبار الامل

يحمل احلام الوطن في كل جيل

حلم زايد بالفضا اليوم اكتمل

وبالنجاح ابطالنا ترّد الجميل

مريم النقبي

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(نقول ما نفعل ونفعل ما نقول)

ومن عهد (زايد) نطول المستحيل

حلمنا واقع،،،،،،،، بإبداع العقول

وشوف (مسبار الأمل) اكبر دليل

عتيق خلفان الكعبي

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حلمنا وإصرارنا ماله حدود

ومنجزات بلادنا بلّيا عدد

من سنين ودولتي تبذل جهود

ما تخلّت عن حلم زايد ابد

خلف مسبار الأمل دوله تقود

منجزات وكل من يزرع حصد

علي بن شميل الكعبي

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اسم الإمارات يفرض فرض

ويضيف تاريــــخ للتاريـخ

بعد النجاحات فوق الأرض

رفرف علمها على المـريـخ

سالم محمد الكعبي

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الثوابت واضحة في دار زايد

كل خطوة تعتبر عن ألف مِيل

إن بغينا شي لا يمكن نحايد

والفعل معياره الوزن الثقيل

حِن عيال العود كسَّاب الفرايد

ما عرفنا شي اسمه مستحيل

الإماراتي إلى العليا يِزايد

وشوف مسبار الأمل أكبر دليل

طارق بالحاي المراشد

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