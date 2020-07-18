شاهد..طفل يسقط في بالوعة أثناء لعبه بطائرة ورقية
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يظهر لحظة سقوط طفل في بالوعة مكشوفة في شارع عام أثناء لعبه بطائرة ورقية.
وقال مغردون إن الواقعة حدثت بمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية بحسب روسيا اليوم.
وأظهر الفيديو طفلا أثناء قيامه باللهو بطائرة ورقية وسقوطه داخل البلوعة دون أن ينتبه، فيما تجمع عدد من الشبان وأهالي المنطقة لمحاولة إنقاذه.
طفل يسقط في بالوعة أثناء لعبه بطائرة ورقيةhttps://t.co/VdoX3Or4oM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/81TNvogHrz— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 17, 2020
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