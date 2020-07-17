امراة تحرق نفسها خوفاً من الإصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أشعلت امرأة بريطانية النار في نفسها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا نتيجة للضغط النفسي الذى مرت به خلال فترة الإغلاق وسماع الكثير من الأخبار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ونقله موقع روسيا اليوم، كانت المواطنة زوزانا مارلين تعيش في منزلها في مولتون بالقرب من سبالدينغ في لينكولنشاير مع زوجها ريتشارد تيل (24 عاما)، وقد عانت من مشاكل الصحة العقلية على مدى 10 سنوات.

وطبقاً لتقارير الأطباء، فإنهم لم يجدوا أي دليل على "مرض الذهان" عندما تم الكشف عليها خلال فترة الإغلاق المفروضة نتيجة لتفشى وباء فيروس كورونا.

وذات يوم، تم استدعاء خدمات الطوارئ بما في ذلك الشرطة وفرق الإطفاء إلى المنزل، حيث قالت الشرطة، إن "شخصين نقلا إلى المستشفى بعد حريق".

وأوضحت التحقيقات، أن "ألسنة اللهب بدأت في سوزانا، التي أشعلت النار فيها بعد أن أصبحت قلقة بشكل متزايد من الوباء".

وصف الطبيب الشرعي الحالة، بأنها "مأساوية"، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى برومسفيلد في "إسكس"، عقب إصابتها بحروق بنسبة 83 % من جسدها، لكنها توفيت بعد ذلك بيومين.

في جلسة الاستماع، تمت قراءة بيان كتبه زوجها وتلاه الطبيب الشرعي، والذي أكد أن زوجته بدأت "تقرأ الأخبار أكثر من مرة أثناء الإغلاق لدرجة أنها أصبحت مفرطة".

وأضاف، أنها "أصبحت تعتقد أن الوباء خدعة، وكانت تدخل في نوبات بكاء قائلة: إنها لا تريد الموت".

وتابع: "كانت تردد دائما، أنا غبيه لتصديق ذلك"، مشيرا إلى أن حالتها ازدادت سوءا حتى بدأت في تعاطى العديد من الأدوية المهدئة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز