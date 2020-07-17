"برغر كينغ" تعتذر عن مكونات مواد منتهية الصلاحية

المصدر: أ ف ب

قدمت شبكة "برغر كينغ" الأمريكية للوجبات السريعة في الصين "خالص اعتذارها" بعد نشر تقرير تلفزيوني ينتقد اثنين من مطاعمها على خلفية استخدامهما مواد منتهية الصلاحية.

وفي برنامج يحظى بنسبة مشاهدة عالية عبر قناة التلفزيون الصيني العامة "سي سي تي في"، ظهر موظف في أحد مطاعم السلسلة الأمريكية في نانتشانغ (وسط) وهو يغيّر الملصقات الخاصة بتاريخ إنتاج أكياس من الخبز المنتهي الصلاحية.

وأكدت "برغر كينغ" في بيان أنها "تأخذ الحادثة على محمل الجد" وقد أغلقت المطعمين المذكورين للتدقيق.

وأضافت السلسلة الأمريكية "خطأنا شكّل خيانة لثقة المستهلكين بـبرغر كينغ ونقدم خالص الاعتذار عن ذلك".

وأثار الموضوع سيلا من ردود الفعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي الصينية.

وتدير "برغر كينغ" أكثر من ألف مطعم في الصين يعمل فيها حوالي 25 ألف شخص.

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