أول تعليق من الطيار المصري على حكم حبس محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول تعليق له على حكم حبس الفنان محمد رمضان، قال الطيار أشرف أبو اليسر إن الحكم الصادر أمس في دعواه ضد رمضان، بمثابة انتصار بعدما رفض الأخير "قاعدة العرب لحل المشكلة".

وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن أن هذا الحكم خطوة أولى في طريق القضاء الذي اتخذه ضد رمضان قائلا: "لسه اللي جاي فيه يوم 6 أغسطس فيه دعوى في المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض وفي نفس اليوم فيه دعوى مدنية".

وأوضح الطيار أنه أقام 3 دعاوى قضائية ضد رمضان صدر اول حكم، نافيا وجود أي اتصال مع الفنان منذ بداية الأزمة: "ولا اتصل بيا قبل القضية ولا بعدها ولا فيه أي تفاوض والطريق دلوقت هو القضاء وإن شاء الله يجيب لي حقي".

وأصدرت محكمة الدقي الجزئية، أمس في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، والمعروف إعلاميا بـ"الطيار المفصول".

وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد رمضان، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبا وقذفا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

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