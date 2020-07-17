الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنح الدقي في مصر، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"، وفقا لموقع صدى البلد.



كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

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