«ألف عنوان وعنوان» تسرد حكايات جديدة

«حكاية قلم في وطن»، و«عقلي يقول لي»، و«القطتان في بيت الجدة»، و«كلنا فنانون»، كلها عناوين لقصص وحكايات من الإصدارات التي دعمتها مبادرة «ألف عنوان وعنوان» في مرحلتها الثانية، الرامية إلى إثراء الهوية الثقافية وتمكين الإبداع الإماراتي، من خلال تعزيز الإنتاج المعرفي والفكري في دولة الإمارات، وضمان استدامة صناعة النشر داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى دعم المؤلفين الإماراتيين وتشجيعهم على تأليف المزيد من الإصدارات، ودعم دور النشر الإماراتية وضمان منافستها في قطاع النشر. وتحمل الإصدارات التي تقدمها المبادرة لقرائها الصغار مضامين ذات أهداف تربوية واجتماعية مختلفة، تعزز لديهم معاني الحب والعطاء وتشجعهم على إخراج إبداعاتهم المختلفة. (الشارقة - البيان)

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز