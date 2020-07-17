«إيكروم» يدعو للمشاركة في برنامج حفظ التراث

المصدر: (الشارقة - البيان)

جدد إيكروم - الشارقة (المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية - إيكروم)، دعوته للخريجين العرب والعاملين في مجالات التراث الثقافي في كافة الدول العربية، للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج الماجستير المشترك متعدد التخصصات في إدارة حفظ التراث الثقافي، الذي سوف يُقدم في العام الدراسي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١) بالشراكة بين جامعة الشارقة ومكتب إيكروم – الشارقة، في الشارقة.

وكان مكتب إيكروم – الشارقة قد أطلق هذا البرنامج في عام ٢٠١٩، «تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية والعربية إدراكاً للحاجة إلى تطوير برامج أكاديمية لحماية التراث تتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للوطن العربي.

وذلك في ضوء التحديات التي تواجه حفظ التراث الثقافي في المنطقة»، كما يقول الدكتور زكي أصلان، مدير إيكروم – الشارقة.

يستهدف هذا البرنامج العاملين في مجال التراث الثقافي في المنطقة، من خلفيات جامعية مختلفة، ويتكون من مساقين: إدارة المتاحف (التراث المنقول) وإدارة مواقع التراث الثقافي (التراث الثابت). تُقدّم مسـاقات البرنامـج باللغـة العربيـة بشكل رئيس، وذلـك تلبيـةً لاحتياجـات المنطقـة، ويعتمد هذا البرنامج على نظـام الدراسـة المـرن الـذي يسـمح باسـتضافة محاضرين مـن كافة أنحاء الوطـن العـربي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز