«إثراء» يفتح باب التسجيل للفنانين الناشئين

المصدر: الظهران - البيان

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج دعوة عامة للفنانين الناشئين في دورته الثانية، والذي يتيح المجال للفنانين السعوديين والمقيمين المهتمين بممارسة الأعمال الفنية المشاركة فيه.

حيث سيحظى عشرة فنانين مُختارين بفرصة استثنائية للانخراط في برنامج تدريبيّ افتراضي لمدة خمسة أيام بقيادة خبراء في المجال الفنّي، وبمشاركة الفائز في نسخة البرنامج لعام 2019م الفنان عزيز جمال، كما ستتاح للفنان الفائز فرصة إنتاج عملٍ فني جديد ليُعرض في معرض الفن المعاصر القادم في مركز «إثراء» مع عددٍ من الفنانيين المحليين والعالميين.

حيث سيتضمن البرنامج الافتراضي مناقشات حول حالة الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية وحول العالم، وأفضل الممارسات المهنية. وتتضمن شروط التقديم بالبرنامج الذي يغلق باب التسجيل فيه 31 أغسطس المقبل، بأن يكون المتقدمون سعوديين أو مقيمين في المملكة لمدةٍ لا تقل عن 10 سنوات، وأن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، كما يمكن للمتقدمين أن يكونوا بمفردهم أو ضمن مجموعة ويمكن للفنانين التسجيل من خلال موقع إثراء الإلكتروني، وسيتم الإعلان عن الفائزين في شهر ديسمبر القادم.

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