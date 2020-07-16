الفنانة أمينة خليل تعلن خطوبتها وتتصدر تويتر

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر خبر احتفال الفنانة أمينة خليل بخطبتها على رجل الأعمال عمر طه، مواقع التواصل في مصر نظرا لما تتمتع به الفنانة الشابة من محبة عارمة بين أوساط الجمهور العاشق لفنها.

وخطيب أمينة رجل الأعمال عمر طه درس الهندسة في أمريكا، واقتصر الحفل على أفراد العائلتين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب انتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.



يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها مسلسل " ليه لأ"، الذي يدور في إطار اجتماعي يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

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