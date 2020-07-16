رسالة مؤثرة من أميتاب باتشان بعد إصابته بفيروس كورونا

بصورة معبرة عن معاناته وألمه، أبلغ الفنان العالمي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره عبر حسابه على "إنستغرام" عن إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ووفقا لصحيفة اليوم السابع، لاقت هذه الصورة وكلمات باتشان المؤثرة تفاعلا كبيرا من المتابعين، ومن جمهوره الذي دعا له بالشفاء بعد إعلان إصابته بالفيروس التاجي.

وقال أميتاب باتشان في رسالته إلى الجمهور: "أولئك الذين يكرهون كل الآخرين، والذين يعبرون عن الغيرة دائما تجاه الآخرين، الذين لا يزالون غير راضين وغاضبين ويشككون دائما.. أولئك الذين يعيشون على الآخرين.. ستبقى هذه الأنواع الستة من الناس مليئة بالحزن .. كلما أمكننا إنقاذ أنفسنا من هؤلاء المستوطنين".

وأعرب الفنان العالمي وأيقونة السينما الهندية، في وقت سابق، عن شكره الشديد لمن دعوا من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد إعلان إصابته بمرض "كوفيد 19"، حيث عبر عن امتنانه للمعجبين، قائلا: "لن أتمكن من التعبير عن امتناني الشخصي".

ولا يزال باتشان (77 عاما) وابنه أبهيشيك في المستشفى في مومباى، فى حين تخضع زوجة ابنه الممثلة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راى باتشان وحفيدته البالغة من العمر ثمانية أعوام للحجر الصحي المنزلي بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس كورونا، الذي ينتشر في الهند بسرعة أكبر، بعد تخفيف العزل العام في نهاية مايو من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.

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