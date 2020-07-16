حديقة وايلد وادي تدعو السكان للتمتع بمغامراتها المشوقة بسعر خاص

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفاء باستئناف نشاطها، تدعو الحديقة سكان الدولة للتمتع بمغامراتها المشوقة بسعر خاص قدره 99 درهماً. وتتوفر أيضاً "تذكرة وادي الرائعة" لوصول غير محدود لمدة ثلاثة أشهر مقابل 297 درهماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يوليو 2020: افتتحت "حديقة وايلد وادي المائية" أبوابها مجدداً اعتباراً من 10 يوليو لتبدأ باستقبال الزوار الراغبين بقضاء أوقات ممتعة برفقة أفراد الأسرة وخوض أروع المغامرات المائية في واحدة من أكثر الحدائق المائية شهرة في دبي.

ولأن المرح يتصدر قائمة أولوياتها، تقدم "حديقة وايلد وادي المائية" مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة المتنوعة لجميع أفراد الأسرة وعشاق التشويق والإثارة، وللراغبين ببساطة بتجربة منعشة تخفف عنهم حرارة فصل الصيف. وتمت أيضاً إعادة تغطية كافة ممرات الحديقة بأرضيات جديدة مقاومة للانزلاق وعاكسة للحرارة، لتوفر لزوارها مزيداً من الراحة والبرودة أثناء استكشافهم لألعابها الممتعة حتى خلال الطقس الحار.

وتولي فنادق ومنتجعات جميرا أولوية قصوى لصحة وسلامة زوارها ونزلائها وضيوف مطاعمها وموظفيها، وتحرص فنادقها ومطاعمها على الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تطبق سلسلة من الإجراءات الاحترازية الصارمة حفاظاً على سلامة الجميع. وسيخضع جميع زوار "حديقة وايلد وادي المائية" لفحص درجات الحرارة عند الوصول؛ ويتوجب عليهم ارتداء الكمامات عند التنقل في الأماكن العامة والتقيد الصارم بكافة ممارسات التباعد الاجتماعي.

واحتفاءً بإعادة افتتاحها، تدعو "حديقة وايلد وادي المائية" السكان والزوار للتمتع بألعابها المشوقة وسط إطلالات متميزة على فندق برج العرب وجميرا بيتش هوتيل بسعر خاص قدره 99 درهماً فقط. ويمكن للزوار الاستفادة من عرض تذكرة اليوم الواحد طيلة أيام الأسبوع قبل 23 يوليو، في حين يمكن للراغبين بمزيد من المتعة والتشويق اختيار "تذكرة وادي الرائعة" مقابل 297 درهماً لوصول غير محدود لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر. سارعوا لاغتنام هذه العروض المتميزة، فالبطاقات محدودة.

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