بعد المصنوعة من الذهب.. كمامات مرصعة بالماس في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

وفقا لتقارير إعلامية متعددة، أطلق متجر مجوهرات في سورات بالهند مؤخرا كمامات مرصعة بالماس.

قال صاحب متجر المجوهرات إن الفكرة مستوحاة من عميل كان سيقيم حفل زفاف في المنزل، وكان يأمل في صنع كمامات حصرية للعروس والعريس في المتجر.

وذكر صاحب المتجر أن مواد النسيج لهذه الكمامات تتوافق مع توجيهات الحكومة بشأن إنتاج معدات الحماية.

تتراوح أسعار كمامات الماس هذه من 1990 دولارا أمريكيا إلى 5310 دولارات أمريكية بحسب المواد المستخدمة.

قالت إحدى العميلات إنها جاءت إلى هنا لشراء مجوهرات الزفاف ووجدت أن كمامات الماس هذه أكثر جاذبية، لذلك قررت شرائها لتناسب تنورتها، بحسب (CGTN).

في وقت سابق، أنفق رجل هندي 4000 دولار لصنع كمامة ذهبية تزن حوالي 50 جراما لحماية نفسه من فيروس كورونا الجديد.

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