«رقيم الحبر».. حوارات مع سبعة شعراء

المصدر: الشارقة - البيان

صدر عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمّان ورام الله، كتاب للشاعر علي العامري، بعنوان «رقيم الحبر.. شعراء يتحدثون عن الطفولة والحب والمنفى».

ويتنقل الكتاب بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في رحلة مع الشعراء عبد الوهاب البياتي (1926 - 1999)، وسلمى الخضراء الجيوسي (1928)، وعز الدين المناصرة (1946)، وماريا غريك غانادو (1943)، ومحمد القيسي (1944 - 2003)، وشوقي عبد الأمير (1949)، وناتالي حنظل (1969). وترصد الحوارات جوانب من سيرة الشعراء في فلسطين والأردن والعراق والإمارات ومصر ولبنان ومالطا وهايتي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ودول أخرى.

في «رقيم الحبر» الذي صمم غلافه الشاعر والفنان زهير أبو شايب، يتحدث عبد الوهاب البياتي المولود في بغداد عن طفولته وشغبها وأماكنها وشخصياتها، بمن فيهم جارته عائشة التي حوّلها في قصائده إلى رمز.

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