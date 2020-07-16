«صيفنا أحلى».. محطات ترفيهية عبر أثير الإذاعة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت إذاعة الشارقة فصل الصيف الحالي ببرنامج «صيفنا أحلى»، لتنقل المستمعين عبر محطات ترفيهية وسياحية داخل الإمارات، وتعد معهم برامج رحلات وأنشطة لقضاء الإجازات بجولات حول العالم، وفي الوقت نفسه تعرض أشهر الفواكه والمأكولات الصيفية. ويستعرض البرنامج مواضيع شيقة عن الاستجمام والأماكن السياحية والتراثية وعن مختلف أنواع الفواكه والأكلات، كما يرصد أغرب العادات والتقاليد التي تميز مختلف شعوب العالم في فصل الصيف.

ويتضمن البرنامج، الذي يعده ويقدمه كل من جمال السميطي وعائشة الحمودي، العديد من الفقرات أهمها، «غير مزاجك مع جمال وعاشة»، وهي الفقرة الرئيسة في البرنامج، حيث ترافق المستمعين بشكل يومي ويتم فيها طرح مواضيع منوعة بقالب ترفيهي يجمع بين المتعة والفائدة.

وتشهد هذه الفقرة من البرنامج، الذي انطلق في 28 يونيو الماضي، تفاعلاً كبيراً من قبل المستمعين عبر التواصل المباشر سواء من خلال المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت الحلقات الأولى من البرنامج كيفية قضاء الوقت في الصيف وأنواع العطور المستخدمة في مثل هذا الوقت من السنة إلى جانب أنواع الفواكه المفضلة لدى الجمهور. ويسافر البرنامج بالمستمعين، من خلال فقرة «وين رحلتنا اليوم»، إلى الكثير من الوجهات السياحية في الدولة والعالم، مستعرضاً أبرز المواقع والأسواق فيها وكذلك المدن التي تشكل جزءاً مهماً على خارطة السياحة العربية والعالمية، ويشرح أهم المعلومات المتعلقة بكل موقع وعوامل الجذب فيه.

وتشمل فقرات البرنامج فقرة «شي ما سمعتوه»، يقدم خلالها معلومات ومواقف غريبة وفريدة، كما خصص فقرة طبية كل يوم أربعاء يستضيف فيها طبيباً ليستعرض واحدة من القضايا المتعلقة بالصحة العامة، إلى جانب فقرة خاصة عن الفعاليات الصيفية كل يوم اثنين . ويتناوب على إخراج البرنامج، كل من علي سعيد وعبد العزيز أحمد وأحمد نوار.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز