مسلسل جديد عن السادات

المصدر: القاهرة- البيان

كشف المخرج حسني صالح، أنه يعمل على إعداد وتجهيز مسلسل جديد عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحاً أنه يقوم حالياً بتجميع معلومات وأسرار جديدة، خاصة بالرئيس الراحل لعمل نص المسلسل.

وكتب المخرج المصري على حسابه بموقع «فيسبوك»: «بطل الحرب والسلام، أعد الآن نصاً مهماً في حياتي الفنية، السادات، سيكون أهم أعمالي بمشيئة الله دعواتكم».

وأوضح صالح أن عملاً كهذا عن السادات سيكون صعباً وحساساً، لذلك فهو يختار المعلومات التي سيتضمنها المسلسل بدقة متناهية، خصوصاً أنه سبق تقديم فيلم عن الشخصية نفسها وحقق نجاحاً كبيراً.

وأضاف، في تصريحات إعلامية له أن «السادات» شخصية عظيمة وله إنجازات كبيرة كونه بطلاً للحرب والسلام، فضلاً عن أن لديه العديد من الأمور المهمة في حياته، ولذلك فتقديم عمل عنه لا بد أن يكون دقيقاً ويتناسب وحجم هذه الشخصية وإنجازاتها، متمنياً أن يكون المسلسل جاهزاً في أقرب وقت ممكن لعرضه بشهر رمضان 2021.

يشار أن الفنان أحمد زكي جسّد شخصية الرئيس الراحل في فيلم بعنوان «أيام السادات»، يحكي السيرة الشخصية وحياة الرئيس الراحل، وكان سيناريو وحوار أحمد بهجت وإخراج محمد خان، وشارك زكي بطولة الفيلم ميرفت أمين ومني زكي، وحقق الفيلم وقت عرضه نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيرين.

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