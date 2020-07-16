عِطرُ السعادة

قافيةٌ في ميلاد فخر الوطن صاحب السمو الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله

عطـرُ السعادةِ فاحَ في أوطـــاني

بقدومِ مولودٍ جليــــــل الشانِ

بقدوم سلطان الرجــــال محمدٍ

سيف الزمانِ ونبعة الظمـــــآنِ

من راشدٍ لاحـــتْ بوارقُ سيدٍ

عيناه تحكي عزمةَ الفرســــــان

ومؤصّـلٍ من خاله الشهمِ الذي

فاق الرجــالَ بصولة الشجعان

من زايد الخيراتِ حازَ بشاشـــةً

وأصالةً في الرأي والإحســــانِ

قد أنجبته لطيفـــةٌ يا سَعدَهـــا

بالحُــــرّ مـــن أولادها العُقبان

قد أرضعوه المجـــدَ منذ طفولةٍ

بين السيوف وصفحـة الضِّيفان

والخيل يا للخيل! كيف يسوسُها

ويقودها باللُّجْـــــمِ والأرسانِ

ويخــوضُ كل عصيبةٍ وعجاجةٍ

بالخيــــل لا يرضى المكان الثاني

هــــو أوّلٌ بين الرجـــال مَهابةً

هــــو أوّلٌ بالجِـــــدّ والإتقانِ

خطّ الزمـانُ على جبينك سيّدي

سطرين من مجــــدٍ ومن عِقْيانِ

فالمجدُ مجدُ الوصل وهي خريدةٌ

تزهـــــو بأطواق النُّضار القاني

وتَميسُ مثـــلَ الطيف تحكي دَلّها

مثلَ الظباء ترودُ بالغِــــــزلان

مَنْ مِثْلُ مَجْـــــدِك يا دبيّ أصالةً

يُغليكِ مِقـــــدامُ الرجالِ الباني

بو راشـــد الخيرات خيرُ سُلالةٍ

مــــن راشــــدِ المنذورِ للبنيان

مَــــــنْ عَلّم الأجيالَ كل جميلةٍ

بسياسةِ الأحبـــــاب والأقران

يحكي لنا شيخ الزمـــــان محمدٌ

أنموذجــــاً في الحُكمِ والإنسان

في كـــل يومٍ قبلَ مَطلعِ شمسِها

يرتادُ كلَّ مواقـــــعِ العمـــران

وعلى خُطاه الواثقاتِ مَســـارُنا

يَمشي بنا المذخــــــورُ للأزمانِ

يبني ويبني كل يومٍ مَجْــــــــدَنا

ويُغيثُ أرضَ الرمـــلِ بالأفنانِ

حتى غـــدت بُلداننا ميّاســــةً

بالعلمِ والإنجــــازِ والأغصان

يا سيداً مِــــــنْ نَسْلِ كلّ مُقدَّمٍ

مــــن آل مكتوم ذوي الأركانِ

قومٌ لهم في كــــــل موقفِ هَيْبةٍ

صيـتٌ كمثل الطيب في الأردانِ

سبعـون مِن عُمرِ الزمانِ قضيتَها

يا سيــــدي في العِزِّ والسلطانِ

عزّ البلاد ومَجْــدها الزاهي بكم

شيخاً يضـــــخُّ العزمَ بالأبدانِ

ويقـــودُ كلَّ كتيبة وأصيـــــلةٍ

مــــن رائعاتِ الخيلِ والفرسان

ويُغيثُ كلّ مُؤمّــــلٍ مِنْ عَطْفِه

ويجــــــودُ للملهوفِ والغَرْثانِ

يا سيداً طـــــار الزمــانُ بصيتِه

هُنّيتَ مـــــن بطلٍ ومن إنسانِ

هذي حــروفيَ قد أتتك خجولةً

في يوم عيــــــدك يا كبير الشان

فلئن رضيتَ بها فقــد أسعفتني

ورفعتَ في رَقْمِ الحـــروف بناني

صلّى الإلــــهُ على النبيّ المُجتبى

ما ناحــت الأطيار في الأغصان

وعلى الذين تتابعــــوا في نُصرةٍ

للدين والإرشادِ والإحســــان

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