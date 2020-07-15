بالفيديو.. مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت مذيعة أوكرانية لموقف شديد الإحراج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على قناة التلفزيون الأوكرانية "1+1".

وتداول مستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر فيه المذيعة الأوكرانية، وقد سقطت إحدى أسنانها الأمامية. وفقاً لروسيا اليوم.

إلا أن المذيعة تماسكت، وأكملت قراءة النشرة.

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