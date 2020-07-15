بالفيديو.. مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة
تعرضت مذيعة أوكرانية لموقف شديد الإحراج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على قناة التلفزيون الأوكرانية "1+1".
وتداول مستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر فيه المذيعة الأوكرانية، وقد سقطت إحدى أسنانها الأمامية. وفقاً لروسيا اليوم.
إلا أن المذيعة تماسكت، وأكملت قراءة النشرة.
مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرةhttps://t.co/2QgtxUgt8f#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oY13lkhZAq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2020
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