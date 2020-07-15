تفاصيل جديدة في قضية الفنانة قاتلة زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، في مصر اليوم الأربعاء، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة مع الممثلة عبير بيبرس التي قتلت زوجها، بوفق صحيفة الاهرام أنها قررت قتله مباشرة، بعد أن داوم على مدار 8 أشهر على ضربها باستمرار، مؤكدة أنه عقب الزواج ظهرت فيه كل المساوئ، فضلا عن خدش حيائها بألفاظ خارجة والسب والقذف لوالديها طول الوقت، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي كانت تتلقاها منه بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، أنها قتلته متعمدة واعترفت للنيابة بذلك، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، حاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التى تعمل فى منزلها بالبساتين إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة في شقة تمتلكها بيبرس في شارع شوقي عبد المنعم، وسماع أصوات صراخ بها، وبالانتقال لموقع البلاغ تم العثور على رجل مضرج في دمائه في مدخل الشقة تبين فيما بعد أنه زوج الفنانة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بحبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد. وقررت تشريح جثمان الزوج القتيل، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وبدأت عبير بيبرس رحلتها الفنية في عام 2014 من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع".

وشاركت في مسلسل "شلة نصابين"، مع عبدالله مشرف، ووائل علاء، وأحمد صيام، وميار الببلاوي.

وفي 2016، شاركت في عملها السينمائي الأول بعنوان "مشروع ميت"، مع الفنان أحمد الجوهري، لكنه لم يعرض في دور السينما.

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