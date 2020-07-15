رفض تسوية بقيمة 19 مليون دولار لضحايا هارفي واينستين

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي بمدينة نيويورك يوم الثلاثاء المنصرم تسوية مالية مقترحة كان من شأنها تأسيس صندوق لدفع ما يصل إلى 19 مليون دولار للنساء اللواتي تعرضن للتحرش أو الاعتداء عندما كن يعملن لحساب هارفي واينستين وشركته للإنتاج في صورة تعويضات مادية.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام أجنبية، من بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد تم الإعلان عن الصفقة المقترحة الشهر الماضي من قبل المدعي العام لولاية نيويورك، لوضع حد للدعاوى الجماعية وقضية منفصلة مرفوعة ضد واينستين. وعلى الرغم من موافقة المدعي العام على التسوية، رفض قاضي المقاطعة ألفين هيلرشتاين الاتفاق الذي اعترض عليه العديد من ضحايا واينستين. فمن جهتها، أوضحت الممثلة وعارضة الأزياء، زوي بروك، التي تشارك في القضية، متحدثةً لشبكة "بي بي سي ": "أعتقد أن التسوية مهزلة وأنها تشير إلى خلل في النظام. أنا مدمرة بسببه، وأشعر بالفزع".

الجدير بالذكر أن قطب هوليوود لم يعترف بخطئه أو أي مسؤولية على أفعاله، ولم يكن يتوقع منه المساهمة بأي من أمواله الخاصة في الصندوق. إذ لن يدفع شخصياً، إنما ستدفع المبلغ شركات التأمين التي تمثل شركته.

بالمقابل، ندد المحاميان دوغلاس ويغدور وكيفن مينتسر اللذين يمثلان 6 ضحايا مفترضات لهارفي واينستين بمشروع الاتفاق "غير العادل بتاتا". وقال الثلاثي إنهم "سعداء لأن القاضي هيلرشتاين رفض بسرعة الاقتراح أحادي الجانب".

يذكر أنه في فبراير الماضي، وفي حكم تاريخي أدين منتج هوليوود هارفي واينستين بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى والاغتصاب من الدرجة الثالثة وهو يقضي حاليا حكماً مدته 23 عاما في السجن.

وتوجت العقوبة المطولة سقوطًا ملحوظًا للقطب الثري البالغ من العمر 68 عامًا، الذي اتهمته نحو 90 سيدة بالسلوك غير الأخلاقي و المشين، بما في ذلك أنجلينا جولي وسلمى حايك.

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