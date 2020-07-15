شاهد.. "زبد البحر" يغمر كيب تاون

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:


ضربت أمطار غزيرة ورياح عاصفة مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا أول أمس الاثنين، ما دفع لإصدار تحذيرات شديدة من أحوال الطقس.

ووفقاً لـ "يورونيوز" نقلا عن وسائل الإعلام المحلية فقد أدت الرياح القوية إلى سقوط العديد من الأشجار في المناطق السكنية وتهدم الأسطح بعد أن هبت عاصفة شديدة مساء الأحد.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت أمواجًا ضخمة على ساحل كيب تاون تخلف رغوة تتطاير على الطرقات.

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  • الرياح
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