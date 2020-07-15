"نيويورك تايمز" تنقل محرّريها من هونغ كونغ إلى سيئول

المصدر: أ ف ب

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأربعاء أنّها قرّرت نقل مركزها المتخصّص بالأخبار الرقمية من هونغ كونغ إلى كوريا الجنوبية بسبب المخاوف الناجمة عن قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في نيويورك تايمز في مذكّرة إلى الموظفين نشر مقتطفات منها الموقع الإلكتروني للصحيفة إنّ "قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ أوجد الكثير من عدم اليقين بشأن ما ستعنيه القواعد الجديدة لعملياتنا وصحافتنا".

وأضافوا "نشعر أنّه من الحكمة وضع خطط طارئة والبدء بتوزيع محرّرينا في المنطقة".

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