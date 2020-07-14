لم تعجبه حياته.. فأودى بحياة 21 شخصاً

المصدر: وكالات

كشف تقرير للسلطة المحلية في العاصمة الصينية بكين، عن السبب انقلاب حافلة ركاب يقودها سائق " 52 عاماً" في خزان مياه تقل مسافرين في مقاطعة قويتشو .

وقع الحادث في 7 يوليو الجاري، عندما تباطأت الحافلة التي كانت تسير على الطريق السريع في البداية، ثم انحرفت بشكل حاد إلى جانب الطريق، عابرة 5 حارات، وهدمت حاجز الطريق، واستقرت في خزان مدينة أنشون. وقد لقي 21 راكبا مصرعهم، وأصيب 15 آخرون.

وبحسب التحقيق الشرطة، تعاطى السائق البالغ من العمر 52 عاماً المشروبات الروحية صباح يوم الحادث، وكان الدافع وراء أفعاله، هو عدم الرضا عن حياته، والصعوبات التي يواجهها في السكن، وفقاً لروسيا اليوم

وقالت التقرير "لقد أظهر التحقيق أن السائق المشتبه في ارتكابه الجريمة، واسمه "تشجان"، كان يعيش في منزل استأجره صاحب العمل، ووقع اتفاقا مع السلطة المحلية لدعم النقل، لكنه لم يتلق الأموال الموعودة بموجب شروط الوثيقة.

فقام الرجل بمحاولة فاشلة لاستئجار شقة أخرى، تمتلكها الدولة، ولكن في 7 يوليو علم أن المباني التي يسكن بها معرضة للهدم. اتصل بالخط الساخن، وعبر عن عدم رضاه عن هدم المنزل وعدم القدرة على استئجار مساكن أخرى.



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