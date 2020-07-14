إصابة الصحفي المصري مكرم محمد أحمد بجلطة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بجلطة في ذراعه، نُقل على إثرها إلى مستشفى العلمين.

وكشفت ابنته في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، أن الأسرة كانت متواجدة بالساحل الشمالي وأصيب بجلطة بذراعه اليسرى، وحالته الآن جيدة وبكامل وعيه، وسيتم نقله، الأربعاء، إلى أحد مستشفيات القاهرة.

كان مكرم محمد أحمد تولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام 2017 وحتى إجراء التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئات الإعلامية والصحفية، حيث خلفه في رئاسة المركز الكاتب الصحفي كرم جبر.

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