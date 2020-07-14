فتاة سورية تشنق نفسها بسبب لعبة الحوت الأزرق

المصدر: وكالات

أقدمت فتاة سورية، تبلغ من العمر 13 عاما، على شنق نفسها في حي الحمدانية بمحافظة حلب، نتيجة تأثرها بلعبة الحوت الأزرق.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن الفتاة أقدمت على شنق نفسها على شرفة منزلها بواسطة حبل أثناء غياب والديها.

وأكدت أن نتائج التحقيق كشفت أن سبب قيامها بذلك هو تأثرها بلعبة "الحوت الأزرق"، مبينة أن اللعبة تطلب من لاعبيها أن يستسلموا لقوانين اللعبة وطلباتها بالقيام برمي أنفسهم من أماكن مرتفعة أو شنق أنفسهم ليكونوا أقوى من الحيتان الزرقاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى مراقبة أبنائهم ومتابعتهم، وخاصة صغار السن الذين يلعبون مثل هذه الألعاب ولا يعلمون خطورتها، تجنبا لإلحاق الأذى بهم.

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