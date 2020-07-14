شاهد.. ظاهرة غريبة.. ضفادع هندية تتحول إلى اللون الأصفر لجذب الإناث للتزاوج

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

التقط عامل في حديقة بالهند صورا لظاهرة غريبة حيث تحول لون جيش من الضفادع إلى الأصفر الزاهي بينما كانت تتجول وتتنقل حول حقل غمرته المياه.

ويقوم الذكور من الضفادع الهندية "بولفروج" باستبدال لونهم الأخضر والبني المعتاد إلى الأصفر الزاهي في موسم التزاوج بين شهري يونيو ويوليو من كل عام.

والتقط فيديو الظاهرة الغربية عامل في الحدائق الوطنية في نارسينغبور خلال قيامه بعمله في مراقبة البرمائيات.

في الفيديو، تظهر مجموعة من الذكور الصفراء تتناثر حول المياه الضحلة، وسط عدد أقل من الإناث الخضراء.

كما أظهر الفيديو العديد من الذكور وهم يضخمون خديهم، ويكشفون عن لون أزرق لامع، يستخدمونه لجذب الإناث.

شاهد.. ظاهرة غريبة.. ضفادع هندية تتحول إلى اللون الأصفر الزاهي لجذب الإناث للتزاوجhttps://t.co/bVzrrIXbr6#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LVx9hkCxqL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 14, 2020

وانتشر الفيديو بسرعة البرق على مواقع التواصل المحلية والعالمية وتم تحميله أكثر من 144000 مرة، وفقاً لموقع "ديلي ميل".

وكتب بارفين كاسوان ، الذي نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل سبق لك أن رأيت الضفادع الصفراء؟ 'هي ضفادع هندية يتحول لونها إلى اللون الأصفر خلال موسم التزاوج لجذب الإناث."

كما أوضح للمشاهدين أن هذه الضفادع ليست سامة ويأكلها الناس أحيانًا.

ويمكن العثور على ضفادع Bullfrog في الهند وأفغانستان وبنغلاديش وميانمار ونيبال وباكستان وسريلانكا.

كما تنتشر أيضًا إلى مواقع أخرى منها مدغشقر وجزر المالديف وجزر أندامان في الهند.

وتشتهر هذه الأنواع بامتلاكها شهية كبيرة وتتناول أي شيء يلتقطه لسانها - حتى الطيور الصغيرة والفئران والضفادع الأخرى.

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