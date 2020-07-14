«متاحف الشارقة» تمدد عدداً من المعارض

المصدر: (الشارقة - البيان)

مددت هيئة الشارقة للمتاحف عدداً من المعارض الفنية والثقافية الإبداعية، التي تم إيقافها تماشياً مع حزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية، الهادفة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وتشمل المعارض التي تواصل نشاطها حتى نهاية أكتوبر المقبل، كلاً من: معرض «وأصبح الخيال حقيقة: عوالم من خيال هانس كريستيان أندرسن» ومعرض «العودة للوطن: رحلة في التصوير الفوتوغرافي» للمصورة الإثيوبية عايدة مولونى. وعلى الرغم من أن الهيئة كانت قد بادرت إلى نقل العديد من معارضها وأنشطتها إلى العالم الرقمي، إلا أنها قررت مع بدء افتتاحها التدريجي للمتاحف، تمديد المعرضين في متحف الشارقة للفنون واللذين كان من المقرر اختتامهما في شهر مايو الماضي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمختلف أفراد وفئات المجتمع الإماراتي لزيارة هذه المعارض المهمة.

ويكشف معرض «وأصبح الخيال حقيقة: عوالم من خيال هانس كريستيان أندرسن» عوالم من خيال الكاتب والشاعر الدنماركي هانز كريستيان أندرسن. أما معرض «العودة للوطن: رحلة في التصوير الفوتوغرافي» للفنانة والمصورة الإثيوبية عايدة مولوني، فقد تم تقسيمه إلى جزأين، يستعرض الجزء الأول مجموعة من أعمال الفنانة. أما الثاني فيستعرض أعمالاً لمصورين أفارقة معاصرين.

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