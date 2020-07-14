استديوهات رئيسية من تلفزيون دبي لمواكبة مسبار الأمل

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي عن تغطيته الإعلامية المتكاملة، وبثه التلفزيوني المباشر، عبر قنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية، لإطلاق «مسبار الأمل» في مهمته التاريخية الأولى.

وفي هذه المناسبة تحدث أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عن الدور الريادي لتلفزيون دبي في مجال مواكبة الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي في مختلف إمارات الدولة.

وتابع المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام حديثه قائلاً «تمكنا من التغلب على الكثير من التحديات والمصاعب، التي واجهت العالم أجمع جراء فيروس «كورونا» المستجد، ليبدأ «مسبار الأمل» مهمته التاريخية الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، إذ ينطلق إلى كوكب المريخ من مركز «تانيغاشيما» الفضائي، حاملاً معه «إرثاً عربياً من الإنجازات في مجالَي الفلك والعلوم، وواضعاً الأسس لمستقبل عربي مزدهر في مجال استكشاف الفضاء»، وفق ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال المنصوري، إن فرق العمل في مركز الأخبار بدأت في التحضير للعمل على مواكبة إطلاق «مسبار الأمل»، بالتنسيق مع الزملاء في مركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء، حيث قام فريق الإنتاج المسؤول عن التحضير للتغطية العمل لوضع خطة التغطية الإعلامية وتوزيع التكليفات على فريق العمل، بما في ذلك شبكة المراسلين في الخارج.

بالإضافة إلى إتمام جميع الحجوزات الفنية والترتيبات اللوجستية على أرض الحدث في مركز «تانيغاشيما» الفضائي باليابان، في الوقت الذي تم عقد اجتماعات عدة مع مسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء.

العرب إلى المريخ

وفي ما يتعلق بالتغطية المباشرة قال علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، إن مركز الأخبار قام خلال الأيام الماضية بتقديم تقارير استباقية عن مشروع المسبار، تم بثها خلال نشرات الأخبار، كما قدم على مدى الأيام السابقة بإنتاج برنامج يومي تحت عنوان «تذكرة إلى المريخ»، استضاف من خلاله مجموعة من المسؤولين والإعلاميين والمختصين في مجال علوم الفضاء.

وأشار إلى أن التغطية الخاصة «العرب إلى المريخ»، التي ينتجها مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام بشكل كامل على شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ستكون على فترتين؛ الأولى تبدأ مساء اليوم الثلاثاء (14 يوليو) من الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، في حين تبدأ الفترة الثانية ابتداء من الساعة: 03:00 فجراً بتوقيت الإمارات.

في الوقت الذي ستتوزع التغطية التلفزيونية المباشرة من (4) استديوهات رئيسية، الأول استوديو مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، بالتنسيق مع الاستوديو «الثاني» من موقع الحدث، بالإضافة إلى استديو ثالث من مركز محمد بن راشد للفضاء، فيما تم إعداد استديو في «أبراج الإمارات» لإجراء مقابلات حصرية.

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