موضوعات متنوعة في جديد «شاعر المليون»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مطلع الشهر الحالي، العدد 162 من مجلة شاعر المليون، متميزاً بموضوعاته المتنوعة.

غلاف العدد، تصدّرته صورة الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خلال إعلانه أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، نهاية الشهر الماضي.

الافتتاحية تحدثت عن هذا الإنجاز الذي حققه «أمير الشعراء»، وجاء فيها: «يدرك جميع المتابعين والمهتمين بالساحة الشعرية العربية المرموقة التي يحتلها اليوم برنامج أمير الشعراء في المشهد الثقافي والأدبي في مختلف أنحاء العالم العربي، وهو البرنامج الذي انطلق، بدعم كريم ورعاية خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

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